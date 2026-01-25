Израильский стартап внедрил ИИ-модели в поиск товаров и розничную торговлю

Стартап Cymbio разработал платформу на основе ИИ, которая стала важным шагом в переходе розничной торговли к эпохе ИИ-агентов, помогая пользователям и брендам быстро находить друг друга.

Cymbio разработал технологию цифрового "соединительного звена", которая берет на себя управление всем жизненным циклом продукта в сети. Система автоматически синхронизирует остатки на складах, обновляет описания товаров и координирует логистику между производителем и конечным продавцом. Система берет на себя всю рутину по форматированию данных, позволяя масштабировать торговлю без найма новых операторов.

Современная торговля переходит от поиска в браузере к диалогам с ИИ. Технология Cymbio адаптирует данные брендов для таких систем, как Microsoft Copilot и Perplexity. ИИ-модель компании превращает обычные каталоги в "умные" базы данных. Это позволяет ИИ-ассистентам находить конкретные товары по сложным запросам пользователей и предлагать покупку прямо в интерфейсе чата. ИИ позволяет брендам и ритейлерам сократить время вывода продукта на новые площадки с недель до часов, гарантируя, что умный алгоритм увидит актуальную цену и наличие товара в режиме реального времени.

В результате бренды получают доступ к аудитории, которая больше не пользуется классическим поиском, а доверяет подбор вещей нейросетям. Именно интеграция с ИИ-агентами и возможность совершать покупки внутри Copilot стали решающим фактором для PayPal. Сделка по поглощению Cymbio в конце 2025 года закрепила за платежным гигантом статус лидера в сфере "агентской коммерции", объединив инфраструктуру, разработанную Cymbio, с платежными возможностями PayPal. Стоимость сделки оценивается в 200 миллионов долларов.