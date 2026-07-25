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Наука и Хайтек

Большое тихоокеанское мусорное пятно превратилось в искусственную экосистему

Исследования
Экология
время публикации: 25 июля 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 14:48
Большое тихоокеанское мусорное пятно превратилось в искусственную экосистему
Wikipedia.org. Фото: L. Lebreton, B. Slat, F. Ferrari, B. Sainte-Rose, J. Aitken, R. Marthouse, S. Hajbane, S. Cunsolo, A. Schwarz, A. Levivier, K. Noble, P. Debeljak, H. Maral, R. Schoeneich-Argent, R. Brambini, and J. Reisser

Пластиковый мусор, который годами накапливается в океане, стал неожиданной средой обитания для прибрежных животных. Новое исследование показало, что многие виды, которые раньше могли жить только у берегов, теперь успешно осваивают открытое море, используя плавающий пластик как своеобразные "плоты".

Ученые выяснили, что на обломках пластика обитают самые разные морские организмы – от мидий и ракообразных до гидроидов и других беспозвоночных. Более того, они не просто случайно оказываются вдали от суши, а способны выживать, расти и размножаться в совершенно новой для себя среде.

Раньше считалось, что прибрежные виды не могут долго существовать в открытом океане из-за нехватки пищи и отсутствия подходящего субстрата. Однако огромное количество пластиковых отходов изменило ситуацию. Теперь мусор служит устойчивой поверхностью, на которой формируются целые сообщества организмов, объединяющие как прибрежные, так и океанические виды.

По словам исследователей, это может привести к серьезным изменениям морских экосистем. Вместе с пластиком животные способны преодолевать тысячи километров, попадая в регионы, где раньше никогда не встречались. Это повышает риск распространения инвазивных видов, которые могут вытеснять местную фауну и нарушать существующий экологический баланс.

Авторы работы отмечают, что проблема пластикового загрязнения выходит далеко за рамки гибели животных из-за проглатывания отходов или запутывания в них. Оказалось, что пластик буквально меняет карту жизни в океане, создавая новые экосистемы там, где их раньше не существовало. Исследователи считают, что эти процессы могут иметь долгосрочные последствия для биоразнообразия мирового океана.

Наука и Хайтек
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