Большое тихоокеанское мусорное пятно превратилось в искусственную экосистему

Пластиковый мусор, который годами накапливается в океане, стал неожиданной средой обитания для прибрежных животных. Новое исследование показало, что многие виды, которые раньше могли жить только у берегов, теперь успешно осваивают открытое море, используя плавающий пластик как своеобразные "плоты".

Ученые выяснили, что на обломках пластика обитают самые разные морские организмы – от мидий и ракообразных до гидроидов и других беспозвоночных. Более того, они не просто случайно оказываются вдали от суши, а способны выживать, расти и размножаться в совершенно новой для себя среде.

Раньше считалось, что прибрежные виды не могут долго существовать в открытом океане из-за нехватки пищи и отсутствия подходящего субстрата. Однако огромное количество пластиковых отходов изменило ситуацию. Теперь мусор служит устойчивой поверхностью, на которой формируются целые сообщества организмов, объединяющие как прибрежные, так и океанические виды.

По словам исследователей, это может привести к серьезным изменениям морских экосистем. Вместе с пластиком животные способны преодолевать тысячи километров, попадая в регионы, где раньше никогда не встречались. Это повышает риск распространения инвазивных видов, которые могут вытеснять местную фауну и нарушать существующий экологический баланс.

Авторы работы отмечают, что проблема пластикового загрязнения выходит далеко за рамки гибели животных из-за проглатывания отходов или запутывания в них. Оказалось, что пластик буквально меняет карту жизни в океане, создавая новые экосистемы там, где их раньше не существовало. Исследователи считают, что эти процессы могут иметь долгосрочные последствия для биоразнообразия мирового океана.