На 75-м году жизни скончался кинорежиссер и продюсер Чак Рассел

На 75-м году жизни скончался американский кинорежиссер и продюсер Чак Рассел, снявший фильмы "Маска" и "Кошмар на улице Вязов 3".

Рассел умер в своем доме в Сан-Диего (штат Калифорния).

За свою карьеру он снял ряд известных голливудских картин, среди которых культовая комедия "Маска" (1994) с Джимом Керри, фильм ужасов "Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна" (1987). В 1996 году снял боевик "Стиратель" с Арнольдом Шварценеггером, который собрал в мировом прокате более 240 миллионов долларов, и в 2002 году боевика "Царь скорпионов", который стал дебютом для Дуэйна Джонсона. Оба фильма стали кассовыми хитами после их выхода на экраны.