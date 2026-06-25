ИИ-модель позволила ускорить МРТ при раке груди в 60 раз. Израильское исследование

Исследователи из Хайфского Техниона совместно с американскими коллегами разработали метод ELITE, который радикально ускоряет динамическую МРТ-диагностику рака молочной железы.

Существующие методы динамической МРТ обладают высокой чувствительностью и точностью, превышающей 90%, что делает их незаменимыми для обследования женщин из групп риска. Но традиционная технология сталкивается с серьезным ограничением: на получение одного детализированного снимка уходит от одной до двух минут. Из-за этого врачи не могут точно отслеживать динамику распределения контрастного вещества в тканях в режиме реального времени. Ученые преодолели этот барьер, объединив передовое математическое моделирование структуры тканей с глубокой нейросетью ResNet. Модель обучена устранять шумы, искажения и восстанавливать пропущенные данные при быстром сканировании. Благодаря этому скорость генерации изображений выросла до 60 снимков в минуту. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Высокая частота съемки позволяет непрерывно наблюдать за движением контрастного вещества. Это помогает радиологам обнаруживать даже самые мелкие новообразования, точнее отличать доброкачественные опухоли от злокачественных, и оценивать такие важные параметры, как проницаемость сосудов и кровоток.

Клиническое тестирование метода с участием 54 пациенток подтвердило высокое качество визуализации и диагностическую точность. Сокращение времени процедуры не только повысит комфорт пациентов, но и позволит обследовать гораздо больше женщин на одном аппарате. В перспективе технология ELITE может быть адаптирована для сканирования мозга и шеи.

"Исследование сосредоточено на динамической МРТ – важнейшей технологии в диагностике рака груди", – поясняет ведущий автор работы доктор Эдди Соломон. Он отмечает, что его целью является создание методов, которые сделают технологию МРТ более доступной для тех групп пациентов, для которых длительное сканирование сейчас представляет значительную сложность.