Ученые разработали первую "универсальную вакцину" с помощью ИИ

Британские ученые разработали первую полностью созданную с помощью искусственного интеллекта вакцину, которая может обеспечить защиту сразу от целых групп вирусов и изменить подход к подготовке к будущим пандемиям. Над проектом работали исследователи из Кембриджского и Саутгемптонского университетов.

Учитывая постоянное появление новых вариантов коронавирусов, ученые решили создать препарат, который сможет обеспечивать защиту не только от существующих, но и от потенциальных будущих мутаций. Новый тип вакцины рассчитан на формирование длительного иммунитета против широкого спектра вирусов, включая коронавирусы и вирус Эбола. Основой препарата стал "суперантиген" – активный компонент, полностью спроектированный с помощью ИИ. Исследователи использовали компьютерно созданный белок, который воспроизводит общие особенности сразу нескольких коронавирусов, а не одного конкретного варианта. Это помогает иммунной системе распознавать широкий круг схожих патогенов.

Для создания суперантигена ученые собрали данные о генетических последовательностях коронавирусов сарбеко, циркулирующих среди летучих мышей и способных передаваться человеку, а затем применили технологии машинного обучения. Еще одной особенностью разработки стал способ введения вакцины: вместо иглы используется микрофлюидная струя, которая доставляет препарат в кожу с помощью потока жидкости под высоким давлением. Такой метод упрощает вакцинацию, снижает количество медицинских отходов и делает препарат более доступным в регионах, где использование игл затруднено. Кроме того, вакцина отличается большей термостабильностью по сравнению с мРНК-препаратами и не требует хранения при сверхнизких температурах, что особенно важно для стран с ограниченными ресурсами и для экстренных ситуаций.

В первом этапе испытаний, проходившем с декабря 2021 по сентябрь 2023 года, приняли участие 39 добровольцев. Исследователи сообщили, что все четыре дозы переносились хорошо, а серьезных побочных эффектов выявлено не было. После успешного завершения первого этапа ученые планируют перейти ко второй фазе клинических испытаний, чтобы проверить эффективность вакцины на более широкой и разнообразной группе людей.