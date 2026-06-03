Израильская технология производства искусственной крови может решить проблему нехватки доноров

Израильский стартап RedC Biotech совместно с управлением минобороны MAFAT разрабатывает технологию промышленного выращивания эритроцитов.

Каждый год в мире собирают около 118 миллионов доз донорской крови, но глобальный дефицит крови все равно составляет порядка 100 миллионов доз. Традиционная система критически зависит от волонтеров, страдает от сезонных спадов, требует сложных тестов на совместимость. Кроме того, донорская кровь имеет короткий срок хранения. Военная медицина и экстренные службы остро нуждаются в стабильном источнике универсальной крови, которую можно переливать любому пациенту без предварительной проверки в полевых условиях.

Проект "Универсальная кровь" компании RedC Biotech решает эту проблему. Ученые научились размножать стволовые клети в специальных промышленных биореакторах и выращивать полноценные эритроциты. Главное технологическое достижение компании – радикальное снижение себестоимости процесса за счет автоматизации и масштабирования. Готовый продукт полностью очищен от вирусов и патогенов, а одна его доза содержит около двух триллионов идентичных, готовых к работе клеток.

Важнейшим фактором развития проекта стало сотрудничество с MAFAT (научно-исследовательским крылом министерства обороны Израиля). Военное ведомство обеспечивает стартап инфраструктурой и гарантирует стартовый оборонный заказ: автономное производство крови вблизи горячих точек радикально повышает выживаемость раненых. Но разработка RedC Biotech – это технология двойного назначения: кровь необходима глобальному гражданскому рынку больниц и скорой помощи.

Технология RedC Biotech позволяет развертывать компактные, автоматизированные модульные комплексы с биореакторами непосредственно в полевых госпиталях. Военные медики получают возможность локально генерировать эритроциты, запуская процесс созревания клеток из замороженного мастер-банка стволовых клеток прямо на месте.

Капитализация компании на текущей стадии доклинических тестов оценивается экспертами в диапазоне от 15 до 40 миллионов долларов. Для перехода к масштабным клиническим испытаниям на людях проекту потребуется крупный раунд в 25-30 миллионов, после чего технология может быть лицензирована мировыми фармацевтическими гигантами.