Микробы могут производить еду из атмосферного углекислого газа. Израильская разработка
Ученые из Института Вейцмана генетически модифицируют бактерии, чтобы производить продукты питания прямо из атмосферного углекислого газа.
Исследователи программируют штаммы кишечной палочки (E. coli), создавая у бактерий особые внутриклеточные структуры для ускоренного поглощения больших объемов углекислого газа. Цель этого проекта состоит в создании микробов, способных питаться исключительно углекислым газом и превращаться в полноценный источник питательных веществ для людей и животных.
Сегодня выращивание культур и животноводство уже занимают около 45% всех потенциально пригодных для сельского хозяйства земель, а рост населения планеты постоянно усиливает нагрузку на экосистемы, водные ресурсы и биоразнообразие. Дополнительное расширение сельскохозяйственных угодий приводит к вырубке лесов, усиливая климатический кризис.
Существующие решения для получения альтернативного белка все еще зависят от сахарных субстратов, то есть косвенно связаны с традиционным земледелием. Использование модифицированных микроорганизмов совместно с солнечной энергией позволит производить питательные вещества без использования огромных земельных площадей. По расчетам исследователей, участок земли, отданный под солнечные батареи для питания таких микробов, способен дать в десять раз больше белка, чем аналогичный участок, засеянный соей.
Результаты работы были представлены на ежегодной конференции Израильского общества экологии и окружающей среды, сообщает Times of Israel.
"Хотя имеющиеся у нас сегодня штаммы бактерий еще не готовы к выполнению этой задачи, мы надеемся, что генетические изменения позволят эффективно производить микробиологическую еду, используя только энергию солнца и углекислый газ", – отметил соавтор исследования Клиль Халеви.
Несмотря на то, что до появления микробиологических продуктов на столах пройдут годы, ученые убеждены в потенциале технологии. Микробы способны синтезировать белки, углеводы и витамины, а развитие биотехнологий идет гораздо быстрее, чем эволюция традиционного земледелия.