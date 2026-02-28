Цвет концертного зала влияет на восприятие звука слушателем

Живая музыка воспринимается прежде всего на слух, однако во время концерта задействуются и другие органы чувств. Свет и визуальное оформление способны усилить впечатление от выступления, но долгое время оставалось неясным, влияет ли внешний вид пространства непосредственно на то, как мы слышим звук.

В журнале Journal of the Acoustical Society of America (JASA) ученые из Технического университета Берлина рассказали, что цвет интерьера концертного зала способен менять субъективное восприятие музыки.

Чтобы изучить этот эффект, участникам предложили прослушать запись концерта в залах, оформленных в красных, зеленых и синих оттенках. Цвета варьировались по яркости и насыщенности, в результате чего было создано 12 различных цветовых вариантов. Поскольку построить реальные залы с разным оформлением было невозможно, исследователи использовали виртуальную реальность. Для большей достоверности звук воспроизводился через наушники с бинауральной технологией, которая адаптировала звучание к движениям головы. Испытуемые слушали четыре музыкальных фрагмента – два для скрипки и два для кларнета – различающиеся по темпу и продолжительности. Затем они оценивали музыку по нескольким параметрам: насколько она им понравилась, силу звучания, реверберацию и тембр.

Результаты показали явную связь между цветом зала и восприятием тембра – характеристики, которую нередко называют "звуковым цветом". Наиболее заметно на тембр влияли насыщенные холодные оттенки, особенно зеленый и синий: в таких условиях музыка казалась более "холодной". Кроме того, композиции чаще получали более высокие оценки в более темных залах. Интересно, что этот эффект был выражен сильнее у участников с музыкальным опытом. При этом цвет интерьера не повлиял на восприятие громкости, что согласуется с выводами предыдущих психологических исследований.