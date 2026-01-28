x
28 января 2026
28 января 2026
Наука и Хайтек

Израильский стартап выявляет поддельные сайты и защищает аккаунты пользователей

Кибербезопасность
Стартап
время публикации: 28 января 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 15:29
Израильский стартап выявляет поддельные сайты и защищает аккаунты пользователей
AP Photo/Jens Meyer

Стартап Memcyco внедряет инновационную платформу для борьбы с фишингом и захватом аккаунтов. Технология работает на опережение, не давая мошенникам похитить данные.

Технология Memcyco кардинально отличается от традиционных методов защиты. Обычно компании узнают о создании фальшивых сайтов-клонов слишком поздно, когда данные клиентов уже украдены. Система Memcyco под названием PoSA (Proof of Source Authenticity) действует в режиме реального времени. Она внедряет "нано-защитников" в программный код сайта, что позволяет обнаруживать попытки копирования ресурса еще на этапе подготовки атаки. Как только мошенник создает подделку, система фиксирует это и оповещает компанию.

Важной особенностью является забота о конечном пользователе. Memcyco использует уникальные цифровые водяные знаки, которые подтверждают подлинность сайта для посетителя. Если человек все-таки зашел на мошеннический ресурс, система мгновенно выдает ему предупреждение ("Red Alert") и может подменять вводимые данные фиктивными, дезориентируя преступников. Такой подход позволяет защитить цифровую среду без необходимости установки специальных программ на устройства пользователей. Это критически важно в условиях роста атак, усиленных искусственным интеллектом, когда отличить подделку от оригинала становится почти невозможно.

Компания Memcyco подтвердила востребованность своего продукта на рынке, закрыв новый раунд финансирования на сумму $37 миллионов. После этого раунда общий объем привлеченных инвестиций вырос до $47 миллионов. Полученные средства пойдут на глобальное расширение и развитие новых инструментов защиты.

