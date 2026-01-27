Израильские ученые выявили область мозга, которая отличается у мужчин и женщин и влияет на поведение

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили в мозге кластер клеток, работающий как переключатель и по-разному определяющий социальное поведение в зависимости от пола.

Ученые идентифицировали особую группу нейронов в медиальной амигдале – области мозга, отвечающей за эмоции и репродуктивные функции. В отличие от большинства известных половых различий в мозге, которые обычно выражены слабо, этот кластер демонстрирует четкую бинарную активность.

До периода полового созревания уровень активности в этой зоне одинаковый у обоих полов. Но у самок эти клетки активны и при дальнейшем взрослении, а у самцов они "выключаются" после достижения половой зрелости. Ситуация у самцов меняется после спаривания: этот нейронный контур снова активируется, подстраивая социальное поведение под новые жизненные задачи. Работа опубликована в журнале PNAS.

Исследование показало, что работа "переключателя" зависит и от уровня половых гормонов, и от социального опыта. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на то, как мозг адаптируется к изменениям жизненного цикла, включая родительство и формирование социальных связей.

Четкость разделения функций этого "переключателя" между полами стала неожиданностью для самих нейробиологов, так как обычно границы нейронной активности сильно размыты.

"Большинство половых различий в мозге более тонкие и распределенные, – отмечает соавтор работы доктор Тамар Лихт. – Что нас здесь удивило, так это четкость сигнала. Это отдельная группа нейронов, которая ведет себя как биологический переключатель, надежно отражая пол и влияя на социальное состояние".

Полученные данные могут стать ключом к пониманию того, почему определенные нейропсихиатрические состояния по-разному проявляются у мужчин и женщин, и как мозг перестраивает свои цепи в ответ на важный жизненный опыт.