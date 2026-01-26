Израильская компания защищает от кибератак физические устройства в больницах и на заводах

Компания Claroty разрабатывает платформу для защиты систем, которые включают в себя цифровое управление физическими устройствами, критически важными для работы больниц, заводов и электростанций.

Компания Claroty создала и развивает комплексную платформу для защиты киберфизических систем. Платформа ориентирована на критическую инфраструктуру: заводы, электростанции, системы водоснабжения и больницы.

Система позволяет объединить мониторинг ИТ-сетей с операционными технологиями устройств и интернетом вещей. Это дает возможность в деталях видеть работу каждого датчика или томографа, выявлять аномалии и предотвращать атаки на физические устройства, такие как трубопроводы и линии электропередач.

В современном мире взлом программного обеспечения может привести к физическим техногенным катастрофам, отключению электричества или сбоям в подаче кислорода в палаты интенсивной терапии. Платформа Claroty успешно предотвращает такие инциденты.

CEO компании Янив Варди объясняет: "Организациям нужен платформенный подход, который послужит основой целостной программы защиты киберфизических систем. Это необходимо для рационального использования технологий, людей и процессов для снижения рисков, соблюдения нормативных требований и сохранения операционной целостности киберфизической системы". По словам Варди, это особенно важно для обеспечения безопасности систем, которые являются фундаментом нашей повседневной жизни.

Успех стратегии Claroty подтверждается интересом крупнейших мировых инвесторов. Недавний раунд финансирования принес компании $150 миллионов, в результате чего ее рыночная стоимость поднялась до $3 миллиардов, а общий объем привлеченного капитала составил около $900 миллионов. Такая оценка закрепляет за израильским стартапом статус мирового лидера среди разработчиков, обеспечивающих безопасность киберфизических систем.