Израильский стартап разрабатывает "нервную систему" систем кибербезопасности глобальных корпораций

Стартап Spirit совершил настоящий рывок, собрав $50 миллионов всего через три месяца после основания. Компания разработала систему проактивной киберзащиты на основе ИИ для глобальных корпораций.

Компания Spirit была создана тремя выпускниками элитной программы "Тальпиот", служившими на руководящих постах в легендарном подразделении 8200. Spirit настолько молод (с момента основания прошло всего 3 месяца), что даже его сайт находится в процессе разработки.

Разработанная компанией платформа основана на ИИ-моделях. Платформа встраивается непосредственно в архитектуру безопасности крупных организаций. Система ИИ-мониторинга способна проводить интеллектуальный анализ паттернов поведения приложений и пользователей сети и обеспечивать автономную реакцию на кибератаки в режиме реального времени. Это позволяет не просто находить уязвимости, но создать самообучающийся защитный контур, который адаптируется к новым типам угроз без постоянного вмешательства человека.

Spirit особенно важен для финансовых корпораций, которые очень обеспокоены возможностью утечек данных при использовании сотрудниками сторонних ИИ-моделей. Платформа отслеживает и предупреждает такие утечки.

Spirit делает ставку на "умную" автоматизацию, которая радикально снижает операционную нагрузку на команды специалистов, позволяя им сосредоточиться на стратегических задачах, а не на рутинной фильтрации уведомлений. Платформа фактически претендует на роль центральной нервной системы безопасности для глобальных корпораций, объединяя разрозненные инструменты защиты в единый высокопроизводительный механизм под управлением ИИ.

CEO и сооснователь Spirit Итай Эфраим отмечает фундаментальный сдвиг в подходе к киберзащите: "Мы строим систему, которая понимает контекст бизнес-процессов так же хорошо, как и сами разработчики, что позволяет блокировать злоумышленников с хирургической точностью".

Финансовая сторона проекта впечатляет не меньше технологической. Раунд финансирования на сумму $50 миллионов долларов возглавили такие крупные венчурные игроки, как Cyberstarts и Sequoia Capital. Особый статус стартапу придает участие "звездных" бизнес-ангелов – основателей компаний-гигантов Wiz, Cyera и Armis. При текущей оценке в $400 миллионов Spirit уже называют одним из самых перспективных претендентов на статус нового израильского "единорога". По прогнозам, компания может достигнуть миллиардной оценки буквально в текущем году.