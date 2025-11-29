Широко используемые пестициды могут снизить количество сперматозоидов

Современные сельскохозяйственные практики усложняют контроль за попаданием химических веществ в пищу и снижают возможности предотвращать их потенциальный вред для организма.

Команда исследователей из Колледжа общественного здравоохранения Университета Джорджа Мейсона и Колледжа естественных наук Вероника Санчес изучили 21 экспериментальное исследование, опубликованное в период с 2005 по 2025 год. Все проанализированные данные последовательно показывают, что воздействие инсектицидов может оказывать неблагоприятное влияние на здоровье человека, особенно на мужскую репродуктивную систему.

Неоникотиноидные пестициды (неоники) – самые широко используемые инсектициды в мире, активно применяемые в сельском хозяйстве. После обработки ими сельскохозяйственных культур вещества проникают в почву, воду и сами растения, которые впоследствии могут оказаться в рационе человека. Чтобы оценить возможные риски для людей, ученые исследовали влияние неоникотиноидов на репродуктивное здоровье самцов грызунов. Команда установила, что воздействие этих веществ способно ухудшать качество спермы, влиять на гормональный баланс и наносить повреждения тканям яичек. При этом многие люди не подозревают, что остаточные количества инсектицидов в продуктах питания могут быть одним из факторов, повышающих риск бесплодия. Во всех работах, рассмотренных в обзоре, отмечалось, что неоникотиноиды отрицательно влияли на показатели спермы у самцов крыс и мышей.