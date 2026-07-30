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Наука и Хайтек

В Израиле в 2025 году в научных экспериментах использовали более 345 тысяч животных

время публикации: 30 июля 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 15:31
В Израиле в 2025 году в научных экспериментах использовали более 345 тысяч животных
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В Израиле в 2025 году в научных экспериментах использовали более 345 тысяч животных
AP Photo/Shelby Lum

Более 345 тысяч животных были использованы в научных экспериментах в Израиле в 2025 году, сообщает Walla со ссылкой на данные совета по экспериментам на животных при министерстве здравоохранения. Около 309 тысяч животных были умерщвлены после завершения исследований.

Подавляющее большинство подопытных составляли мыши и крысы. В экспериментах участвовали также около 61 тысячи птиц и рыб, 891 свинья, 624 кролика и 46 обезьян. Ни одна из обезьян не была умерщвлена: 43 продолжили участвовать в исследованиях, три были переданы на реабилитацию.

Публикация появилась на фоне новой дискуссии о допустимости опытов над животными. Их противники требуют активнее использовать культуры тканей, органоиды и технологии "органов на чипе". Представители научного сообщества утверждают, что во многих исследованиях такие методы пока не способны полностью воспроизвести взаимодействие систем живого организма.

Наука и Хайтек
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