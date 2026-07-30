КСИР сообщил об уничтожении в Иордании трех американских самолетов F-35

Корпус стражей исламской революции заявил, что в результате удара баллистической ракеты по авиабазе "Аль-Азрак" в Иордании уничтожены три новейших боевых самолета F-35 ВВС США. Еще три получили повреждения.

КСИР утверждает, что среди американского персонала есть погибшие. Согласно заявлению, атака стала возмездием за удар по острову Кешм, унесший жизни нескольких человек.

Власти Ирана также заявили, что ракетный удар по иорданской авиабазе "Муаффак ас-Салти" был нанесен после того, как разведка установила развертывание на ней самолетов A-10 и F-15. Согласно этим заявлениям, средства радиоэлектронной борьбы смогли вывести из строя американские радары.