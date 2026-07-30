x
30 июля 2026
|
последняя новость: 14:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июля 2026
|
30 июля 2026
|
последняя новость: 14:31
30 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

КСИР сообщил об уничтожении в Иордании трех американских самолетов F-35

Война с Ираном
США
Иордания
время публикации: 30 июля 2026 г., 14:19 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 14:39
КСИР сообщил об уничтожении в Иордании трех американских самолетов F-35
0:00 0:00
КСИР сообщил об уничтожении в Иордании трех американских самолетов F-35
IRGC via AP

Корпус стражей исламской революции заявил, что в результате удара баллистической ракеты по авиабазе "Аль-Азрак" в Иордании уничтожены три новейших боевых самолета F-35 ВВС США. Еще три получили повреждения.

КСИР утверждает, что среди американского персонала есть погибшие. Согласно заявлению, атака стала возмездием за удар по острову Кешм, унесший жизни нескольких человек.

Власти Ирана также заявили, что ракетный удар по иорданской авиабазе "Муаффак ас-Салти" был нанесен после того, как разведка установила развертывание на ней самолетов A-10 и F-15. Согласно этим заявлениям, средства радиоэлектронной борьбы смогли вывести из строя американские радары.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook