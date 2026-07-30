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Израиль

Бойцы бригады "Гивати" самовольно покинули базу Сде-Тейман

ЦАХАЛ
Скандалы
время публикации: 30 июля 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 14:37
Бойцы бригады "Гивати" самовольно покинули базу Сде-Тейман
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Бойцы бригады "Гивати" самовольно покинули базу Сде-Тейман
Yossi Aloni/Flash90

Десятки военнослужащих батальона "Цабар" бригады "Гивати" утром в четверг, 30 июля, сложили оружие и самовольно покинули базу Сде-Тейман после конфликта с командованием из-за ужесточения дисциплинарных требований, сообщает "Маарив". По сведениям издания, инцидент временно лишил батальон боеспособности.

Бойцы прибыли на базу после продолжительных боевых действий в южном Ливане и перед планировавшимся направлением в сектор Газы. Конфликт возник после решения командира батальона убрать знаки и символику, связанные с неуставной традицией разделения военнослужащих на "старослужащих" и "молодых". Родители некоторых бойцов утверждают, что при этом были повреждены памятные таблички в честь погибших военнослужащих.

В ЦАХАЛе заявили, что несколько (а не десятки) военнослужащих покинули базу без разрешения командиров. Произошедшее расследуется и рассматривается командованием. В армейской пресс-службе подчеркнули, что такие действия противоречат ценностям ЦАХАЛа и требованиям, предъявляемым к военнослужащим.

Израиль
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