Не только материнство, но и отцовство кардинально меняет работу мозга

Хотя беременность вызывает масштабные изменения в женском организме и мозге, новое исследование показывает, что рождение ребенка влияет и на мозг мужчин. Ученые из Рейнско-Вестфальского технического университета обнаружили, что в первые месяцы после появления малыша у отцов происходят заметные изменения в структуре мозга, помогающие адаптироваться к новой роли.

Исследование, основанное на МРТ 25 мужчин, впервые ставших отцами, показало: уже в течение первых недель после родов мозг начинает активно перестраивать нейронные связи. В течение первых 12 недель у мужчин уменьшается объем серого вещества в ряде областей мозга, а затем некоторые участки снова начинают увеличиваться. Наиболее выраженные изменения наблюдались в первые шесть недель после рождения малыша. В этот период ученые зафиксировали снижение активности в лобных, височных, теменных и затылочных долях мозга. Однако к 24-й неделе большая часть этих изменений начала исчезать.

Несмотря на то, что уменьшение объема серого вещества может звучать тревожно, ученые подчеркивают: это не повреждение, а естественная "перенастройка" мозга. Таким образом мозг оптимизирует свои нейронные сети под новые жизненные задачи. Некоторые области, наоборот, со временем увеличивались. Например, левая передняя поясная кора – зона, отвечающая за внимание и планирование, – демонстрировала рост. Также изменения затронули черную субстанцию, связанную с выработкой дофамина и системой вознаграждения мозга.

Изменения были замечены и в миндалевидном теле – области, отвечающей за эмоции, привязанность и родительскую бдительность. Ученые считают, что все это вместе формирует так называемую "родительскую мозговую сеть", которая помогает взрослым заботиться о детях. Авторы исследования отмечают, что, хотя мужчины не переживают беременность физически, отцовство все равно становится для мозга серьезным этапом перестройки. При этом ученые подчеркивают, что влияние родительства на мужской мозг пока изучено значительно хуже, чем изменения у матерей.

Исследователи также напоминают: психологические последствия появления ребенка касаются не только женщин. По данным предыдущих работ, мужчины тоже могут сталкиваться с послеродовой депрессией и эмоциональными трудностями после рождения ребенка.