Кишечные бактерии младенцев могут влиять на будущее эмоциональное здоровье
Новое исследование специалистов Медицинского центра Калифорнийского университета показало, что микробиом кишечника ребенка на раннем этапе жизни может влиять на вероятность развития депрессии, тревожности и других внутренних симптомов в среднем детском возрасте. Предполагается, что этот эффект связан с участием кишечных бактерий в работе нейронных сетей мозга, отвечающих за эмоциональную регуляцию.
Как сообщает журнал Nature Communications, в ходе наблюдательного исследования ученые обнаружили, что у детей, в микробиоме которых доминировали бактерии порядка Clostridiales и семейства Lachnospiraceae, чаще проявлялись признаки интернализационных симптомов – таких, как тревожность и депрессия – в последующие годы. Связь оказалась косвенной: состав кишечной микрофлоры в раннем возрасте коррелировал с различиями в связях между эмоциональными нейронными сетями мозга, что, в свою очередь, влияло на эмоциональное состояние ребенка в будущем. Авторы работы предполагают, что кишечные бактерии, присутствующие у ребенка в первые годы жизни, могут участвовать в формировании нейронных контуров, определяющих эмоциональное здоровье в дальнейшем.
Ранее исследования оси "кишечник-мозг" у детей в основном концентрировались на младенцах и детях раннего возраста, а не на школьниках. При этом внимание ученых, как правило, было направлено на связь состава микробиома с развитием участков мозга, отвечающих за моторику, речь и обучение, а не за психоэмоциональные процессы. Команда поставила перед собой цель выяснить, может ли состав кишечного микробиома ребенка в раннем возрасте оказывать долговременное влияние на психическое здоровье – особенно в том возрасте, когда начинают проявляться тревожные и депрессивные симптомы.
Работа опиралась на данные крупного когортного исследования GUSTO, в котором изучалось развитие детей в Сингапуре. В рамках проекта были собраны разнообразные показатели здоровья, включая образцы кала, взятые у детей в возрасте 2 лет, результаты МРТ мозга в состоянии покоя в 6 лет, а также анкеты, заполненные родителями или опекунами, о поведенческих трудностях детей к 7,5 годам. Для анализа в исследовании UCLA Health использовались данные 55 участников программы GUSTO. Ученые провели статистический анализ, чтобы выявить комбинации нейронных связей в мозге шестилетних детей, наиболее тесно связанные с проявлениями тревожности и депрессии в возрасте 7,5 лет. Затем они изучили, каким образом ранний состав кишечной микрофлоры (в возрасте 2 лет) коррелирует с этими особенностями работы мозга.
Обнаруженная связь между симптомами интернализации и присутствием бактерий из групп Clostridiales и Lachnospiraceae согласуется с результатами предыдущих исследований микробиома и психического здоровья у взрослых. Эти два типа микробов ранее уже связывались с реакцией организма на стресс, депрессией, а также с последствиями негативных воздействий в раннем возрасте. Предполагается, что некоторые представители этих бактериальных сообществ могут быть особенно чувствительны к стрессовым условиям, что и объясняет их возможную роль в развитии тревожных и депрессивных симптомов у детей в дальнейшем.