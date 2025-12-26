Спецназ ЦАХАЛа завершил учения с применением БПЛА в Иудее и Самарии

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы 427-го артиллерийского специального подразделения "Мейтар", входящего в состав 214-й Бригады огневой поддержки, завершили первые учения по проверке готовности в районах Иудеи и Самарии и Иорданской долины.

В ходе учений отрабатывались сценарии оперативных чрезвычайных ситуаций на нескольких участках одновременно – "внезапные инциденты", события с большим числом пострадавших, проникновение террористов, взаимодействие с другими силами, а также уникальные возможности подразделения по схеме "обнаружение – поражение".

Для поиска противника и "замыкания огневого контура" задействовались беспилотные летательные аппараты.