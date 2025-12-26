Ферма антилоп в пустыне Арава закрывается из-за резкого роста муниципального налога
Ферма антилоп в пустыне Арава, одна из ключевых туристических аттракций "дальнего юга" Израиля, прекратит свою работу с 1 января 2026 года.
Владелец фермы Йоси Бен в эфире 12-го канала ИТВ сообщил, что причиной закрытия фермы является резкое повышение муниципального налога, взимаемого региональным советом Арава Тихона.
По словам Бена, размер "арноны" вырос в 64 раза до 1,8 миллиона шекелей за два года (включая повышение задним числом за 2025 год).
Сотрудники фермы были уволены, а все бронирования на следующий год отменены.
В региональном совете Арава Тихона заявили, что МВД требует проведения оценки "арноны" раз в пять лет, тогда как в местном совете она в последний раз оценивалась более 10 лет назад.
