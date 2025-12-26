x
Экономика

Новая израильская авиакомпания начнет действовать в первом квартале 2026 года

Туризм
Авиация
время публикации: 26 декабря 2025 г., 10:04 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 10:04
Wikipedia.org. Фото: Nirinir1234

Авиакомпания TUS IL станет шестой израильской авиакомпанией, обслуживающей международные пассажирские авиарейсы.

Компания, принадлежащая группе "Кишрей Теуфа", находится на завершающей стадии подготовки и начала набор штата пилотов. Ожидается, что первые рейсы компания начнет выполнять уже в первом квартале 2026 года.

Напомним, что "Кишрей Теуфа" также принадлежат компании TUS Airways, базирующаяся на Кипре, и Bluebird с базой в Греции.

В отличии от сестринских авиакомпаний, которые могут обслуживать только полеты между Израилем и Евросоюзом, TUS IL сможет летать из Израиля в любую страну, с которой заключен договор об авиасообщении, включая ОАЭ, Сербию, Грузию и т.д.

