В Галилее застрелены двое мужчин

Около деревни Хауалид в районе Кармель в Нижней Галилее был обстрелян автомобиль. Убиты двое мужчин примерно 30-40 лет.

Парамедики службы "Маген Давид Адом", вызванные утром в пятницу, 26 декабря, на место происшествия, констатировали смерть двух человек.

На месте работает полиция Израиля. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.

По данным следствия, убиты мужчины 31 года и 46 лет, жители Хауалида.

Ночью сообщалось об убийстве 48-летнего жителя Кафр-Каны, который был обстрелян на территории поселка Илут, когда находился за рулем машины.

С начала 2025 года в арабском секторе Израиля были убиты более 250 человек. В 2024-м было зафиксировано 225 убийств в арабском секторе.