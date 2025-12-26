СМИ: Зеленский в ближайшие дни встретится с Трампом в Мар-а-Лаго

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), сообщают СМИ.

Газета Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники пишет, что визит Зеленского во Флориду и возможная встреча могут состояться уже 28 декабря, если все пойдет по плану.

Официального подтверждения даты и места встречи от Белого дома и офиса президента Украины пока не поступало.

Сообщения о возможной встрече появились на фоне контактов Киева с американской стороной по вопросу прекращения войны: 25 декабря Зеленский сообщил о разговоре со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, обсуждались форматы переговоров, встречи и сроки.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Киев после консультаций в Майами добивается встречи Зеленского с Трампом для обсуждения наиболее чувствительных вопросов, включая территориальные.