"Колесо духов" на Голанских высотах, которому 5000 лет, вероятно, не было древней обсерваторией

Израильские ученые получили принципиально новые сведения о знаменитом "Колесе духов" на Голанских высотах. Они показали, что ориентация памятника в период его создания не позволяла использовать его как обсерваторию.

"Колесо духов" (арабское название Руджм эль-Хири, ивритское – Гальгаль-Рефаим) – мегалитический памятник, который датируется 3500-2700 лет до н.э. Он расположен на Голанских высотах примерно в 16 км от Галилейского моря. Памятник представляет собой курган, обложенный кругами валунов. Их более 42 тысяч. Наружный вал имеет диаметр около 150 м. Назначение этого гигантского сооружения неизвестно. Согласно одной из гипотез – это сооружение служило обсерваторией. Именно эту гипотезу проверили ученые Тель-Авивского университета и Университета Бен-Гуриона. Работа опубликована в журнале Remote Sensing.

На основе геомагнитного анализа и тектонической реконструкции исследователи установили, что геодинамические движения на протяжении 150 миллионов лет со средней скоростью 8-15 мм в год вызывали значительные сдвиги почвы, вращая и переориентируя ее на протяжении тысячелетий.

Исследователи использовали геофизические методы и технику дистанционного зондирования, чтобы показать, что нынешняя ориентация "Колеса духов" отличается от его первоначального положения из-за тысячелетних геодинамических сдвигов. По словам ученых, "исследование было основано на расчетах карты неба и оценке направлений солнцестояний, равноденствий и других небесных тел, как они выглядели между 2500-3500 годами до нашей эры". Результаты исследования показывают, что входы и радиальные стены памятника в тот исторический период были совершенно другими.

То, что стены и ворота не имели в момент создания четкой астрономической ориентации, говорит о том, что в качестве обсерватории "Колесо духов" вряд ли могло использоваться. Как оно использовалось, остается непонятным, но ответ могут дать исследования окружающего памятник ландшафта.

Ученые провели первое комплексное картирование археологического ландшафта вокруг "Колеса духов" с использованием спутниковых технологий. Были выявлены уникальные ландшафтные особенности, включая круглые сооружения диаметром 40-90 метров с толстыми стенами и круглые загоны диаметром около 20 метров, которые, по-видимому, служили для сельскохозяйственных или пастушьих целей. Были обнаружены десятки курганов, некоторые из которых, вероятно, использовались в качестве хранилищ, убежищ или жилищ, помимо их традиционной роли в качестве мест захоронения.