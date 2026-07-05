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Наука и Хайтек

ИИ-модель проводит анализ крови по видеозаписи капилляров глаза. Израильское исследование

Исследования
Израильские ученые
ИИ
время публикации: 05 июля 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 17:19
ИИ-модель проводит анализ крови по видеозаписи капилляров глаза. Израильское исследование
AP Photo/Paul Sakuma

Ученые Тель-Авивского университета разработали технологию, которая определяет уровень гемоглобина и количество эритроцитов без проколов, используя лишь короткую видеозапись сосудов глаза.

Анемия – это состояние, характеризующееся снижением уровня гемоглобина и эритроцитов в крови. Это приводит к кислородному голоданию тканей организма. Анемией разной степени тяжести страдает почти треть населения планеты. Сегодня для ее диагностики требуется проведение классического клинического анализа крови, который предполагает забор биоматериала из вены или пальца с последующим лабораторным исследованием. Это довольно болезненный процесс, который не все пациенты переносят легко.

Новая оптическая технология Video-to-Vessels, созданная израильскими учеными, преобразует высокоточное видео крошечных капилляров глаза в цифровую модель кровотока. Искусственный интеллект анализирует эти данные и выявляет скрытые паттерны, указывающие на состав крови. В исследовании участвовали 224 человека, и система показала точность в 82,8% при диагностике анемии. Работа опубликована в журнале npj Digital Medicine.

Самые точные результаты ИИ получает при анализе наиболее тонких сосудов, где клетки крови движутся строго поочередно друг за другом. Важнейшим этапом оказалась стабилизация картинки: без устранения микродвижений глаза точность прогнозов падает на треть. Авторы подчеркивают, что пока это лишь успешное доказательство концепции, но в будущем метод позволит создать портативные устройства для быстрой диагностики в клиниках и даже в домашних условиях.

Соавтор работы, профессор Игаль Ротенштрайх, отметил перспективы проекта: "Способность извлекать информацию о профиле крови человека с помощью всего лишь короткого видео демонстрирует огромный потенциал объединения физики, оптики и искусственного интеллекта в медицине. Мы верим, что технологии такого рода смогут со временем улучшить доступ к медицинской диагностике пациентов по всему миру".

Наука и Хайтек
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