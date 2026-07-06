УЕФА недоволен Инфантино и отменой дисквалификации Балогуна "Перейдены границы"

Приостановление автоматической дисквалификации форапрдп cборной США Фоларина Балогуна вызвало недовольство.

УЕФА опубликовал заявление по этому поводу.

В документе говорится, что решение ФИФА перешло все границы.

" Футбол, как и любой другой вид спорта, опирается на правила, которые являются основой честной, прозрачной и справедливой конкуренции. Иногда правила допускают различные толкования. В данном случае это не так. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционным правом и не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свои дисквалификации", - говорится в документе.

УЕФА считает, что решение ФИФА создает опасный прецедент, который может иметь последствия уже на этом турнире.

По данным инсайдеров УЕФА очень недоволен действиями президента ФИФА Джанни Инфантино и готовит альтернативного кандидата на выборах главы ФИФА.

Выборы главы ФИФА должны состояться в 2027 году.