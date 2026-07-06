Колыма и Забайкалье стали лидерами по росту туристического спроса в России

Российский союз туриндустрии сообщил, что, на фоне общего снижения в целом по стране спроса на гостиничные услуги, в некоторых субъектах федерации, в основном в Дальневосточном федеральном округе, наблюдается рост числа бронирований.

Лидером на рынке заказов отелей в летний период остается Краснодарский край, фактически, прифронтовой – 27,3% от всех бронирований. В тройке также Москва и Санкт-Петербург – соответственно, с 14,9% и 14,4%. Отметим, что на оккупированный Крым пришлось всего 3,09% бронирований.

В то же время число летних заказов в Краснодарском крае снизилось на 8,8%, на Ставрополье – на 14,8%, в областях центральной России – на 10-12%. Наибольший спад, согласно официальным данным, в Крыму – на 41%, сообщает "Интерфакс".

Согласно официальным данным, все больше россиян проявляет интерес к красотам Колымы: бронирование в Магаданской области выросло на 44%. Забайкальский край привлек нынешним летом на 35% больше туристов, чем годом ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ – на 28%, а Еврейская автономная область – на 19%.