Миллион израильтянок страдают от симптомов менопаузы, но только треть из них диагностированы

Парламентская комиссия по здравоохранению провела специальное заседание по вопросу борьбы с симптомами менопаузы у женщин – на основании нового документа Исследовательского и информационного центра Кнессета, подготовленного по просьбе исполняющей обязанности председателя комиссии по здравоохранению, депутата Кнессета Татьяны Мазарской ("Еш Атид"). Документ представляет тревожную картину: отсутствие диагностики, нехватка медицинских решений и отсутствие национальной политики в этой сфере.

На заседании были представлены данные, в соответствии с которыми сегодня в Израиле живут около 1,1 миллиона женщин в возрасте 45-60 лет. Около 85% из них страдают как минимум от трех симптомов менопаузы, то есть речь идет примерно о 935 тысячах женщин. Несмотря на это, только около 306 тысяч женщин были диагностированы с симптомами менопаузы, а в 2024 году впервые были диагностированы всего около 25,500 женщин.

Как отмечает пресс-служба партии "Еш Атид", в представленном на комиссии документе сказано, что у министерства здравоохранения нет официальных данных о числе женщин, страдающих от симптомов менопаузы, и оно опирается на данные ассоциации "Мадонна".

Документ указывает и на значительные пробелы в системе здравоохранения: в Израиле нет упорядоченной национальной программы лечения женщин в период менопаузы, подготовка медицинских бригад в этой сфере ограничена, нет отдельной узкой специализации по лечению при менопаузе, а также существует нехватка специализированных клиник и части лекарств для лечения симптомов.

Менопауза выражается не только в приливах жара. Этот период может сопровождаться десятками различных симптомов и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, когнитивного снижения, недержания мочи и других проблем со здоровьем. Каждая четвертая женщина страдает от тяжелых симптомов, которые вредят качеству жизни и повседневному функционированию.

"Я тоже пережила симптомы менопаузы: бессонницу, приливы жара и повышение давления, – отметила председатель комиссии Татьяна Мазарская. – Я обратилась к своему гинекологу и получила лекарство, которое наладило мне жизнь. Поэтому я знаю, насколько этот период может быть потрясающим и влиять на все сферы жизни. Данные, раскрытые по моей просьбе к обсуждению, тревожны: сотни тысяч женщин сталкиваются с симптомами, но многие вообще не диагностированы и не получают помощь, которая им положена. Менопауза – это не приговор и не то, через что женщины должны проходить в одиночку. Мы продолжим действовать, чтобы система здравоохранения умела выявлять, диагностировать и лечить каждую женщину вовремя и должным образом".

Депутат Кнессета Ади Азуз, одна из инициаторов обсуждения, добавила: "Я никогда не видела, чтобы был дефицит виагры, но существует постоянный дефицит гормонов для женщин. Так выглядят системы, которыми управляют мужчины без гендерной перспективы. Нам не нужны исследования, мы видим на своем теле последствия менопаузы. Мы не должны искать решения – нам положена нормальная услуга".