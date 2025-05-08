Ученые проанализировали отношение израильтян к свободно гуляющим кошкам

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима показали противоречивое отношение израильтян к бродячим кошкам. Многие кормят животных, но большинство поддерживает сокращение их численности.

Работа опубликована в журнале Preventive Veterinary Medicine.

Ученые опросили 700 человек, живущих в городах по всему Израилю. 32% респондентов подкармливали бродячих кошек в течение предыдущего месяца, а более 11% делали это ежедневно. Тем не менее, 77% респондентов, включая многих из тех, кто кормит кошек регулярно, согласились, что численность кошек следует сократить.

"Конечно, люди кормят бродячих кошек из сострадания, – говорит соавтор работы доктор Идит Гюнтер. – Но люди не всегда понимают последствия. Обилие еды в сочетании с высокими репродуктивными возможностями кошек приводит к возникновению сильно скученных популяций".

Ученые отмечают, что кошки по своей эволюционной природе – одиночные хищники и их скученность вокруг точек подкрома противоречит их нормальному состоянию. Эти условия увеличивают конкуренцию из-за необходимости разделять территорию, увеличивается передача инфекций и смертность. Это влияет не только на благополучие животных, но и создает риски для общественного здравоохранения и городской экологии.

Ученые отмечают, что, несмотря на обеспокоенность кошачьей перенаселенностью, 90% респондентов выступили против уничтожения особей как стратегии контроля. Поддержка стратегии "отлов-стерилизация-возврат" более популярна, но и с ней согласны не все.

Ученые отмечают, что в США и Европе проблемы во многом аналогичные. В этих странах люди часто подкармливают кошек и не отдают себе отчет, что это приводит к росту скученности и быстрому распространению инфекций.

Исследователи рекомендуют муниципалитетам дополнять кампании по стерилизации целенаправленным общественным просвещением, особенно в отношении связи между доступностью корма, ростом популяции и распространением инфекций. В исследовании подчеркивается, что проблема контроля популяции кошек выходит за рамки экологии. Она глубоко укоренена в социальном поведении. Решение проблемы роста численности свободно гуляющих кошек требует общественного понимания. Без этого даже самые благие намерения могут привести только к обострению проблемы.