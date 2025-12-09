Израильская компания создает новое оружие против диабета 2 типа. Рассказывает Владимир Винокур

Компания Concenter Biopharma проводит клинические испытания препарата против диабета 2 типа. Newsru.co.il поговорил о новом препарате с одним из его создателей – Владимиром Винокуром.

Сегодня более чем 530 миллионов пациентов во всем мире страдают от диабета 2 типа. Перспективы еще более тревожные: если нынешние тенденции сохранятся, к 2050 году число больных может превысить 800 миллионов. На этом фоне компания Concenter Biopharma предлагает новый метод лечения диабета 2 типа.

В организме человека железо необходимо. Например, в гемоглобине без него невозможен перенос кислорода. Но, кроме безопасного связанного белками железа, в организме может накапливаться "лабильное" железо. Это – свободные ионы железа. При реакции ионов с перекисью водорода лабильное железо производит внутри клетки активные формы кислорода, которые запускают хроническое воспаление.

Директор отдела разработки Concenter Biopharma, доктор Владимир Винокур в разговоре с Newsru.co.il сравнил попадание иона железа в клетку с "разрывом осколочной гранаты". Это воспаление, в свою очередь, – один из основных механизмов инсулинорезистентности при диабете 2 типа.

Уже достаточно давно врачи заметили связь между избытком лабильного железа и диабетом, когда они лечили пациентов с гемохроматозом – наследственными нарушениями накопления железа в организме. Пациентов с гемохроматозом, страдавших кроме того и диабетом, лечили в помощью кровопусканий. Такое лечение при гемохроматозе практикуется стандартно. Неожиданно оказалось, что кровопускания облегчают не только симптомы гемахроматоза, но и симптомы диабета, и причина такого улучшения состояния больного именно в снижении избытка лабильного железа.

В начале 2000-х группа ученых из Еврейского университета Иерусалима под руководством профессора Мордехая Хевьона разработала молекулу, которая несет ион цинка и способна проникнуть в клетку. Внутри клетки происходит "обмен": цинк высвобождается, а молекула связывает железо. Ныне профессор Хевьон – сооснователь Concenter Biopharma.

Этот механизм усовершенствовали ученые Concenter Biopharma и Еврейского университета Иерусалима в новом лекарственном препарате. Они разработали молекулу, получившую название Zygosids. Она несет молекулу цинка, но ее сродство с железом многократно сильнее, чем с цинком. Когда Zygosids проникает клетку, он выпускает молекулу цинка и одновременно связывает железо. В результате лабильное железо выводится из организма, а цинк остается.

Доктор Винокур обращает внимание, что цинк известен своими противодиабетическими свойствами: он участвует в синтезе и упаковке инсулина, усиливает чувствительность к нему и обладает противовоспалительным действием, и тем самым усиливает действие препарата.

По словам Винокура, клинические исследования на животных моделях показали снижение лабильного железа на 90%, а при клинических испытаниях на людях – на 60%. Это привело к улучшению состояния больных, но введение препарата с помощью инъекций оказалось болезненным. Ученые разработали капсулу, которая работает не хуже инъекции, но ее можно принимать перорально – просто проглотить.

Сейчас компания Concenter Biopharma начинает клинические испытания в Израиле, планирует их в Индии и ведет переговоры с американским FDA.