Сервис Uber, предназначенный исключительно для женщин, запускается по всей территории США

Компания Uber объявила о запуске новой функции в США, которая позволяет женщинам-пассажирам и женщинам-водителям находить друг друга для поездок. Сервис расширил пилотный проект, созданный для повышения безопасности пользователей платформы.

Новая функция вводится по всей стране, хотя в Калифорнии против этой политики продолжается коллективный иск. Несколько водителей Uber утверждают, что такая функция ущемляет права мужчин. Похожий судебный спор также ведется против конкурирующей компании Lyft, которая внедрила аналогичную услугу по всей стране в 2024 году.

Новая опция, о которой Uber рассказал в своем блоге, позволяет пассажиркам выбирать в приложении режим "водитель-женщина". Если ждать такого водителя слишком долго, пользователь может согласиться на обычную поездку. Кроме того, поездку с женщиной-водителем можно забронировать заранее. Есть и третий вариант – указать в настройках приложения предпочтение водителя-женщины. В этом случае вероятность такой поездки увеличивается, хотя это и не гарантируется. Подростки, использующие специальные аккаунты, также могут заказывать поездки с женщинами-водителями. Сами водительницы могут включить в приложении настройку, позволяющую получать запросы только от пассажирок, и при желании отключить ее в любой момент.

Два водителя из Калифорнии подали коллективный иск против Uber. Они утверждают, что новая функция может давать женщинам-водителям преимущество в доступе к большему числу пассажиров и тем самым нарушает закон, который запрещает коммерческим компаниям дискриминировать по признаку пола. В иске также говорится, что политика сервиса поддерживает стереотип о том, что мужчины представляют большую угрозу, чем женщины. Uber, в свою очередь, потребовал передать дело в арбитраж, напомнив, что водители соглашаются с соответствующим пунктом при регистрации в приложении. Компания также заявила, что новая функция не нарушает закон, поскольку направлена на достижение важной цели – повышение безопасности пользователей.

Юристка Энн Оливариус, соучредитель фирмы McAllister Olivarius, специализирующейся на делах о гендерной дискриминации и сексуальных домогательствах, считает, что у Uber и Lyft есть сильные аргументы в свою защиту. По ее словам, подобные функции отвечают реальной потребности бизнеса – защите клиентов. Она отметила, что снижение риска сексуального насилия для пассажиров можно рассматривать как важную деловую задачу.

За последние годы и Uber, и Lyft получали тысячи жалоб на случаи сексуальных домогательств со стороны водителей и пассажиров. В феврале федеральный суд присяжных признал Uber ответственным в деле о сексуальном насилии 2023 года и обязал компанию выплатить 8,5 миллиона долларов жительнице Аризоны, заявившей, что ее изнасиловал водитель сервиса.

Uber продолжает настаивать, что водители работают как независимые подрядчики, поэтому компания не должна отвечать за их противоправные действия. Тем не менее сервис заявляет, что предпринимает меры для повышения безопасности – например, в 2021 году совместно с Lyft была создана база данных водителей, которых уволили из-за жалоб на сексуальное насилие или другие серьезные правонарушения. Uber заявила, что рассчитывает с помощью функции "Предпочтения для женщин" привлечь на платформу больше женщин-водителей.