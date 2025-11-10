Ученые модифицировали клетки желудка для производства инсулина

Ученые разрабатывают революционный подход к лечению сахарного диабета 1 типа, основанный на преобразовании органоидов человеческого желудка в клетки, способные вырабатывать инсулин.

Диабет является серьезным хроническим заболеванием, затрагивающим около 9,5 миллионов человек по всему миру, и вызван он недостаточностью бета-клеток поджелудочной железы, которые критически важны для синтеза инсулина. Дефицит этого гормона приводит к стойкому повышению уровня глюкозы, что со временем наносит непоправимый ущерб почкам, глазам и сердечно-сосудистой системе. В настоящее время пациенты вынуждены пожизненно контролировать уровень сахара в крови и регулярно делать инъекции инсулина.

Новая стратегия предлагает потенциальную альтернативу: замену утраченных или дисфункциональных бета-клеток. Вдохновившись предыдущими успехами по генетическому преобразованию клеток желудка мыши, научные группы проверили эту концепцию на человеческом материале.

Как описано в журнале Stem Cell Reports, исследователи начали с культивирования органоидов человеческого желудка – микроскопических структур, имитирующих функции органа. Эти органоиды были подвергнуты генной модификации, чтобы активировать их трансформацию с помощью внешнего "генетического переключателя". Затем модифицированные органоиды были трансплантированы в брюшную область мышей. В течение шести месяцев они успешно приживались, созревали и формировали связи с кровеносной системой хозяина. После активации генетического механизма клетки человеческого желудка превратились в инсулин-секретирующие клетки, которые продемонстрировали схожие с бета-клетками профили экспрессии генов и белков.

Наиболее значимым результатом стало то, что у подопытных мышей с диабетом инсулин, выделяемый трансформированными человеческими клетками, эффективно регулировал уровень сахара в крови, облегчая симптомы заболевания.

Ученые выражают надежду, что этот подход может быть адаптирован для преобразования клеток желудка непосредственно в организме человека, что стало бы значительным шагом вперед в лечении диабета первого типа. Тем не менее, перед клиническим применением необходимо провести дополнительные, более масштабные исследования для подтверждения безопасности и долгосрочной эффективности данной методики.