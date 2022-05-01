Первомайский рейтинг ФИДЕ. Лидирует чемпион мира. Борис Гельфанд на 71-м месте

Опубликован рейтинг сильнейших гроссмейстеров мира по состоянию на 1 мая 2022 года. Возглавляет рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2864).

"Где вы были восемь лет" и "не все так однозначно"

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