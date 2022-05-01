Первомайский рейтинг ФИДЕ. Лидирует чемпион мира. Борис Гельфанд на 71-м месте
Опубликован рейтинг сильнейших гроссмейстеров мира по состоянию на 1 мая 2022 года. Возглавляет рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2864).
В первую десятку входят Динь Лижень (Китай, 2806), Алиреза Фирузджа (Франция, 2804), Фабиано Каруана (США, 2786), Ричард Раппорт (Венгрия, 2776), Ян Непомнящий (Россия, 2773), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2770), Уэсли Со (США, 2766), Левон Аронян (Армения, на официальном сайте стоит гражданство США, 2765), Аниш Гири (Нидерланды, 2761).
Сильнейший израильский гроссмейстер Борис Гельфанд (2668) занимает 71-е место.
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