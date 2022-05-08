UFC. Проваливший взвешивание чемпион победил. Пояс стал вакантным
В Финиксе, Аризона. состоялся турнир ММА UFC 274: Oliveira vs. Gaethje, главным поединком которого стал бой за звание чемпиона промоушена в легком весе.
Накануне действующий чемпион бразилец Чарльз (Шарлиз) Оливейра "не уложился в вес" и потерял титул. В поединке он удушающим приемом в первом раунде победил американца Джастина Гейджи, бывшего временного чемпиона.
Пояс чемпиона остался вакантным.
В поединке за звание чемпионки в минимальном весе встречались американки. Бывшая чемпионка (первая чемпионка дивизиона в истории) Карла Эспарса победила по очкам действующую чемпионку Роуз Намаюнас.
Двое судей отдали победу Карле 49:46, 48:47, один - Роуз 48:47.
Майкл Чандлер на 17-й секунде второго раунда эффектно нокаутировал Тони Фергюсона.
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