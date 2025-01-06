Победителем молодежного чемпионата мира по хоккею стала сборная США

В Оттаве завершился молодежный чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 20 лет).

Второй раз подряд и седьмой раз в истории победителем турнира стала сборная США. В финале американцы в овертайме победили финнов 4:3.

Финны вели в счете 1:0 и 3:1.

В конце второго периода американцы забросили 2 шайбы за 1 минуту 53 секунды и сравняли счет 3:3.

Победный гол на девятой минуте овертайма забросил Тедди Стига (Бостонский университет).

По две результативные передачи сделали американцы Зеев Буюм (сын эмигрантов из Израиля) (Денвер Пайонирз) и Райан Леонард (Вашингтон Кэпиталз).

В матче за третье место чехи в серии буллитов победили сборную Швеции 3:2.

Лучшим бомбардиром турнира стал американец Коул Хатсон (11 очков). Самым ценным игроком признан Райан Леонард.