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Победителем молодежного чемпионата мира по хоккею стала сборная США

Хоккей
время публикации: 06 января 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 08:11
Победителем молодежного чемпионата мира по хоккею стала сборная США
AP Photo/Adrian Kraus

В Оттаве завершился молодежный чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 20 лет).

Второй раз подряд и седьмой раз в истории победителем турнира стала сборная США. В финале американцы в овертайме победили финнов 4:3.

Финны вели в счете 1:0 и 3:1.

В конце второго периода американцы забросили 2 шайбы за 1 минуту 53 секунды и сравняли счет 3:3.

Победный гол на девятой минуте овертайма забросил Тедди Стига (Бостонский университет).

По две результативные передачи сделали американцы Зеев Буюм (сын эмигрантов из Израиля) (Денвер Пайонирз) и Райан Леонард (Вашингтон Кэпиталз).

В матче за третье место чехи в серии буллитов победили сборную Швеции 3:2.

Лучшим бомбардиром турнира стал американец Коул Хатсон (11 очков). Самым ценным игроком признан Райан Леонард.

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