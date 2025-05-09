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Спорт

Известного российского самбиста подозревают в избиении сотрудницы ночного клуба

Смешанные единоборства
Скандалы в спорте
время публикации: 09 мая 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 20:32
Известного российского самбиста подозревают в избиении сотрудницы ночного клуба
AP Photo/John Locher

Известный российский спортсмен Алексей Гончаров подозревается в избиении сотрудницы ночного клуба в Калининграде, сообщаетLife.ru.

Когда администратор клуба попросила троих посетителей оплатить счет, они ее избили. Трое мужчин пытались уйти, не заплатив.

Истлчник утверждает, что женщину ударил в лицо Алексей Гончаров, бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо.

Он выступал в полутяжелом весе.

Телеграм канал "Спортбаза" сообщает, что у пострадавшей диагностированы два перелома в районе левого глаза.

Спорт
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