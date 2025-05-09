Известного российского самбиста подозревают в избиении сотрудницы ночного клуба

Известный российский спортсмен Алексей Гончаров подозревается в избиении сотрудницы ночного клуба в Калининграде, сообщаетLife.ru.

Когда администратор клуба попросила троих посетителей оплатить счет, они ее избили. Трое мужчин пытались уйти, не заплатив.

Истлчник утверждает, что женщину ударил в лицо Алексей Гончаров, бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо.

Он выступал в полутяжелом весе.

Телеграм канал "Спортбаза" сообщает, что у пострадавшей диагностированы два перелома в районе левого глаза.