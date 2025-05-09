Известного российского самбиста подозревают в избиении сотрудницы ночного клуба
время публикации: 09 мая 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 20:32
Известный российский спортсмен Алексей Гончаров подозревается в избиении сотрудницы ночного клуба в Калининграде, сообщаетLife.ru.
Когда администратор клуба попросила троих посетителей оплатить счет, они ее избили. Трое мужчин пытались уйти, не заплатив.
Истлчник утверждает, что женщину ударил в лицо Алексей Гончаров, бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо.
Он выступал в полутяжелом весе.
Телеграм канал "Спортбаза" сообщает, что у пострадавшей диагностированы два перелома в районе левого глаза.
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