Сенсация MLS. "Атланта" выбила "Интер Майами". Месси забил гол

В четвертьфинал плэй-офф MLS вышел клуб "Атланта Юнайтед", победивший в третьей игре серии "Интер Майами" 3:2.

У "Интера" громадное статистическое преимущество (64% владения мячом, 25:9 по ударам, 10:4 по точным ударам, 7:4 по угловым).

На 14-й минуте "Атланта" едва не открыла счет. Джамал Тиаре выскочил один на один. После его удара мяч попал в штангу.

Первый опасный момент хозяев стал голевым. На 17-й минуте Гузан парировал мяч после удара Лионеля Месси. Матиас Рохас с острого угла отправил мяч в сетку 1:0.

Гости отыгрались через 2 минуты. Тиаре вышел один на один и пробил в верхний угол 1:1. На 21-й минуте Тиаре оказался один перед воротами и точно пробил 1:2.

На 24-й минуте был отменен гол "Интера" - офсайд.

Хозяева много и опасно атаковали. "Атланту" неоднократно выручал бывший вратарь "Астон Виллы" и сборной США Брэд Гузан.

На 65-й минуте Месси ударом головой сравнял счет 2:2.

На 76-й минуте победный гол ударом головой забил бывший полузащитник варшавской "Легии" Бартош Слиш 2:3.