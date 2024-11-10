Неожиданное поражение "Манчестер Сити". "Ливерпуль" укрепляет лидерство

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" лилирует, набрав 28 очков и на 5 очков опережая "Манчестер Сити".

Брентфорд - Борнмут 3:2

На 50-й минуте гости вели в счете 2:1.

Кристал Пэлас (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 0:2

Вест Хэм (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 0:0

Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0

"Волки" одержали первую победу в чемпионате в этом сезоне, и первую с 28 августа (во всех турнирах).

Брайтон энд Хоув - Манчестер Сити 2:1

"Горожане" проиграли четвертый матч подряд (во всех турнирах).

Гости на 78-й минуте вели в счете, но пропустили два гола за пять минут.

Ливерпуль - Астон Вилла (Бирмингем) 2:0

Голы забили Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.