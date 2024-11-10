Неожиданное поражение "Манчестер Сити". "Ливерпуль" укрепляет лидерство
время публикации: 10 ноября 2024 г., 08:09 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 08:17
Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" лилирует, набрав 28 очков и на 5 очков опережая "Манчестер Сити".
Брентфорд - Борнмут 3:2
На 50-й минуте гости вели в счете 2:1.
Кристал Пэлас (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 0:2
Вест Хэм (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 0:0
Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0
"Волки" одержали первую победу в чемпионате в этом сезоне, и первую с 28 августа (во всех турнирах).
Брайтон энд Хоув - Манчестер Сити 2:1
"Горожане" проиграли четвертый матч подряд (во всех турнирах).
Гости на 78-й минуте вели в счете, но пропустили два гола за пять минут.
Ливерпуль - Астон Вилла (Бирмингем) 2:0
Голы забили Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.
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