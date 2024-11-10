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UFC. Пратес нокаутировал Магни

время публикации: 10 ноября 2024 г., 09:20 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 09:20
UFC. Пратес нокаутировал Магни
AP Photo/Altaf Qadri

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Magny vs. Prates (также известный как UFC Fight Night 247, UFC Vegas 100, и UFC on ESPN+ 105).

В главном поединке бразилец Карлос Пратес в конце первого раунда нокаутировал американца Нила Магни.

Пратес выиграл досрочно последние 10 боев. Последний раз он побеждал по очкам 5 лет назад.

Голландец Ренье де Риддер в третьем раунде удушающим приемом победил американца Джеральда Миршерта.

Перуанец Гастон Боланьос по очкам победил американца Коравиуса Ромюса.

Канадка Джилиан Робертсон решением судей победила бразильянку Луану Пинейро.

Непобежденный американец Мансур Абдул-Малик в первом раунде нокаутировал серба Душко Тодоровича.

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