UFC. Пратес нокаутировал Магни
время публикации: 10 ноября 2024 г., 09:20 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 09:20
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Magny vs. Prates (также известный как UFC Fight Night 247, UFC Vegas 100, и UFC on ESPN+ 105).
В главном поединке бразилец Карлос Пратес в конце первого раунда нокаутировал американца Нила Магни.
Пратес выиграл досрочно последние 10 боев. Последний раз он побеждал по очкам 5 лет назад.
Голландец Ренье де Риддер в третьем раунде удушающим приемом победил американца Джеральда Миршерта.
Перуанец Гастон Боланьос по очкам победил американца Коравиуса Ромюса.
Канадка Джилиан Робертсон решением судей победила бразильянку Луану Пинейро.
Непобежденный американец Мансур Абдул-Малик в первом раунде нокаутировал серба Душко Тодоровича.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2024