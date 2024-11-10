Израильские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали в Риме
время публикации: 10 ноября 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 12:15
В Риме проходит турнир дзюдоистов серии European Open, в котором принимают участие 224 спортсмена из 28 стран.
Бронзовые медали завоевали израильтяне Рои Розен (весовая категория до 60 кг) и Гай Гутман (до 66 кг).
Победителем в весовой категории до 60 кг стал украинец Артем Лесюк, до 66 кг - Георгиос Баларжишвили (Кипр).
В весовой категории свыше 78 кг победительницей стала украинка Руслана Булавина.
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