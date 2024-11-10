Израильские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали в Риме

В Риме проходит турнир дзюдоистов серии European Open, в котором принимают участие 224 спортсмена из 28 стран.

Бронзовые медали завоевали израильтяне Рои Розен (весовая категория до 60 кг) и Гай Гутман (до 66 кг).

Победителем в весовой категории до 60 кг стал украинец Артем Лесюк, до 66 кг - Георгиос Баларжишвили (Кипр).

В весовой категории свыше 78 кг победительницей стала украинка Руслана Булавина.