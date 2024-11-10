x
10 ноября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2024
|
10 ноября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали в Риме

время публикации: 10 ноября 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 12:15
Израильские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали в Риме
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Риме проходит турнир дзюдоистов серии European Open, в котором принимают участие 224 спортсмена из 28 стран.

Бронзовые медали завоевали израильтяне Рои Розен (весовая категория до 60 кг) и Гай Гутман (до 66 кг).

Победителем в весовой категории до 60 кг стал украинец Артем Лесюк, до 66 кг - Георгиос Баларжишвили (Кипр).

В весовой категории свыше 78 кг победительницей стала украинка Руслана Булавина.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2024

Кикбоксинг. Юлия Сачков и Полина Гроссман стали чемпионками Европы. У израильтян семь медалей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 сентября 2024

Дзюдо. "Гран-при Загреба". Израильтянка Майя Коган завоевала серебряную медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 сентября 2024

Дзюдо. "Гран-при Загреба". Израильтяне схватки за бронзу проиграли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2024

Израильтянин удачно дебютировал в профессиональном боксе