Мохамед Салах остается в "Ливерпуле"

Мохамед Салах подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщают социальные сети английского клуба.

Египетский форвард останется игроком "красных" до лета 2027 года.

Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В 394 играх за "красных" он забил 243 гола и сделал 111 голевых передач.

В составе "Ливерпуля" египтянин чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка английской лиги.