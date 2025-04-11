Мохамед Салах остается в "Ливерпуле"
время публикации: 11 апреля 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 11:07
Мохамед Салах подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщают социальные сети английского клуба.
Египетский форвард останется игроком "красных" до лета 2027 года.
Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В 394 играх за "красных" он забил 243 гола и сделал 111 голевых передач.
В составе "Ливерпуля" египтянин чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка английской лиги.
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