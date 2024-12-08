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Спорт

От рака умер бывший вратарь "Олимпиакоса" и "Панатинаикоса"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 08 декабря 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 12:26
От рака умер бывший вратарь "Олимпиакоса" и "Панатинаикоса"
AP Photo/Andreea Alexandru

8 декабря на 71-м году жизни от рака умер легендарный вратарь сборной Греции Никос Сарганис, сообщают греческие СМИ.

Он защищал ворота клубов "Илисиакос" (Афины), "Кастория" (обладатель Кубка Греции 1980 года). "Олимпиакос" (трехкратный чемпион Греции, обладатель Кубка Греции 1981 года), "Панатинаикос" (двукратный чемпион Греции, трехкратный обладатель Кубка Греции) и "Атинаикос" (Афины).

В 1980-91годах Никос Сарганис был голкипером сборной Греции.

Спорт
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