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Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии

Футбол
ФИФА
время публикации: 11 декабря 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 18:16
Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии
AP Photo/Natacha Pisarenko

ФИФА уведомила о месте проведения чемпионатов мира по футболу 2030 и 2034 годов.

Чемпионат мира 2030 года пройдет в год столетия первого турнира, поэтому три матча пройдут в Южной Америке.

Матч открытия пройдет в Уругвае. Сборные Аргентины и Парагвая проведут стартовые матчи на своем поле.

Остальные матчи пройдут в Испании, Португалии и Марокко.

Чемпионат мира 2034 года состоится в Саудовской Аравии.

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