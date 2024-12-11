Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии
время публикации: 11 декабря 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 18:16
ФИФА уведомила о месте проведения чемпионатов мира по футболу 2030 и 2034 годов.
Чемпионат мира 2030 года пройдет в год столетия первого турнира, поэтому три матча пройдут в Южной Америке.
Матч открытия пройдет в Уругвае. Сборные Аргентины и Парагвая проведут стартовые матчи на своем поле.
Остальные матчи пройдут в Испании, Португалии и Марокко.
Чемпионат мира 2034 года состоится в Саудовской Аравии.
Ссылки по теме