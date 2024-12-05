20 сэйвов и победа Джереми Суэймена. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 05 декабря 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 12:27
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" в гостях обыграл "Чикаго" 4:2. "Лос-Анджелес" одолел "Даллас" 3:2.
Чикаго Блэк Хоукс - Бостон Брюинз 2:4
"Чикаго" потерпел четвертое поражение подряд.
Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэймен совершил 20 сэйвов.
По две шайбы забросили хоккеисты "Бостона" Морган Гики и Брэд Маршанд.
Торонто Мейпл Лифс - Нешвилл Предейчез 3:2
Три результативные передачи сделал Мэтью Марнер.
Две шайбы забросил Остон Мэтьюз (Торонто).
Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 1:4
Две шайбы забросил Ши Теодор.
Лос-Анджелес Кингз - Даллас Старз 3:2
После первого периода "Даллас" выигрывал 2:0.
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