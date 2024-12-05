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20 сэйвов и победа Джереми Суэймена. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 05 декабря 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 12:27
20 сэйвов и победа Джереми Суэймена. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Erin Hooley

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" в гостях обыграл "Чикаго" 4:2. "Лос-Анджелес" одолел "Даллас" 3:2.

Чикаго Блэк Хоукс - Бостон Брюинз 2:4

"Чикаго" потерпел четвертое поражение подряд.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэймен совершил 20 сэйвов.

По две шайбы забросили хоккеисты "Бостона" Морган Гики и Брэд Маршанд.

Торонто Мейпл Лифс - Нешвилл Предейчез 3:2

Три результативные передачи сделал Мэтью Марнер.

Две шайбы забросил Остон Мэтьюз (Торонто).

Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 1:4

Две шайбы забросил Ши Теодор.

Лос-Анджелес Кингз - Даллас Старз 3:2

После первого периода "Даллас" выигрывал 2:0.

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