Умер известный советский спортсмен, чемпион Мюнхенской олимпиады

6 декабря в Киеве на 87-м году жизни умер легендарный украинский и советский яхтсмен Виталий Дырдыра, сообщают украинские СМИ.

Он стал первым украинским спортсменом - олимпийским чемпионом в парусном спорте.

Вместе с Валентином Манкиным он стал чемпионом Мюнхенской олимпиады в классе яхт "Темпест".

Виталий Дырдыра - двукратный чемпион СССР, победитель многих международных соревнований.