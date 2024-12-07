Умер известный советский спортсмен, чемпион Мюнхенской олимпиады
время публикации: 07 декабря 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 12:52
6 декабря в Киеве на 87-м году жизни умер легендарный украинский и советский яхтсмен Виталий Дырдыра, сообщают украинские СМИ.
Он стал первым украинским спортсменом - олимпийским чемпионом в парусном спорте.
Вместе с Валентином Манкиным он стал чемпионом Мюнхенской олимпиады в классе яхт "Темпест".
Виталий Дырдыра - двукратный чемпион СССР, победитель многих международных соревнований.
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