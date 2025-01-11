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Шутаут Токарски. Гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 11 января 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 10:35
Шутаут Токарски. Гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Nick Wass

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" в овертайме одолел "Вашингтон" 3:2.

Каролина Хурикейнз - Ванкувер Кэнакс 2:0

Третий шутаут в карьере в НХЛ совершил Дастин Токарски, отразивший 14 бросков.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 29 минут. Показатель -1.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 9 минут 24 секунды. 2 броска по воротам. Показатель 0.

Детройт Ред Уингз - Чикаго Блэкхоукс 5:3

"Детройт" одержал шестую победу подряд.

Две шайбы забил Теуво Теравайнен (Чикаго).

Три результативные передачи сделал Патрик Кейн (Детройт).

Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенз 2:3

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран открыл счет в матче.

Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз 1:2 (овертайм)

На 74-й минуте овертайма победный гол забросил Адриан Кемпе.

Юта - Сан-Хосе Щаркс 2:1

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