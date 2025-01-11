Шутаут Токарски. Гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" в овертайме одолел "Вашингтон" 3:2.
Каролина Хурикейнз - Ванкувер Кэнакс 2:0
Третий шутаут в карьере в НХЛ совершил Дастин Токарски, отразивший 14 бросков.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 29 минут. Показатель -1.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 9 минут 24 секунды. 2 броска по воротам. Показатель 0.
Детройт Ред Уингз - Чикаго Блэкхоукс 5:3
"Детройт" одержал шестую победу подряд.
Две шайбы забил Теуво Теравайнен (Чикаго).
Три результативные передачи сделал Патрик Кейн (Детройт).
Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенз 2:3
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран открыл счет в матче.
Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз 1:2 (овертайм)
На 74-й минуте овертайма победный гол забросил Адриан Кемпе.
Юта - Сан-Хосе Щаркс 2:1