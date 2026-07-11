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Израиль

Демонстрант задержан за нападение на полицейскую в ходе акции протеста в Иерусалиме

Полиция
Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 11 июля 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 18:23
Демонстрант задержан за нападение на полицейскую в ходе акции протеста в Иерусалиме
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба полиции сообщает о задержании несовершеннолетнего, подозреваемого в нападении на полицейскую во время акции протеста, переросшей в беспорядки. Инцидент произошел на улице А-Невиим в центре Иерусалима.

Полиция сообщает, что участники акции перекрыли движение, разместив различные предметы на проезжей части. После того как полицейский офицер потребовал освободить дорогу, а протестующие не выполнили это требование, сотрудники участка "Лев а-Бира" и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) вмешались для восстановления общественного порядка. В настоящее время движение на участке восстановлено.

Задержанный несовершеннолетний доставлен в полицейский участок для допроса. В полиции подчеркнули, что уважают право граждан на свободу выражения мнений и проведение законных акций протеста, однако не допустят нарушений общественного порядка.

В течение дня неподалеку от этого места проходит массовая акция протеста ультраортодоксов против работы по субботам небольшого кафе "Ба-Симта": это уже вторая неделя демонстраций протеста по этому поводу. Сотни иерусалимцев прибыли в субботу в кафе, чтобы поддержать намерение его владельцев держать заведение открытым в субботу.

Израиль
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