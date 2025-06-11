Легкая атлетика. Адва Коэн установила второй рекорд Израиля за две недели

Адва Коэн второй раз за две недели улучшила рекорд Израиля в беге на 3000 метров с препятствиями.

Она финишировала седьмой в забеге турнира FBK Games 2025, который проходил в Нидерландах.

Результат 9 минут 24.46 секунды.

В конце мая в Польше она улучшила рекорд Израиля - 9 минут 27.79 секунды.