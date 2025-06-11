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Легкая атлетика. Адва Коэн установила второй рекорд Израиля за две недели

Легкая атлетика
Рекорды Израиля
время публикации: 11 июня 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 12:46
Легкая атлетика. Адва Коэн установила второй рекорд Израиля за две недели
AP Photo/Gregory Bull

Адва Коэн второй раз за две недели улучшила рекорд Израиля в беге на 3000 метров с препятствиями.

Она финишировала седьмой в забеге турнира FBK Games 2025, который проходил в Нидерландах.

Результат 9 минут 24.46 секунды.

В конце мая в Польше она улучшила рекорд Израиля - 9 минут 27.79 секунды.

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