Баскетбол. Кипр отказался принимать домашние матчи израильских команд
время публикации: 11 июня 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 12:04
Правительство Кипра приняло решение отказать израильским клубам в проведении домашних матчей еврокубков на территории этой страны, сообщает One.
Официальное заявление передано послу Израиля на Кипре.
В документе говорится, что оценив "параметры безопасности" власти Кипра вынуждены отказать израильским клубам.
Ранее сообщалось, что тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" будут проводить домашние матчи Евролиги на Кипре.
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