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Спорт

Баскетбол. Кипр отказался принимать домашние матчи израильских команд

Баскетбол
время публикации: 11 июня 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 12:04
Баскетбол. Кипр отказался принимать домашние матчи израильских команд
AP Photo/Julio Cortez

Правительство Кипра приняло решение отказать израильским клубам в проведении домашних матчей еврокубков на территории этой страны, сообщает One.

Официальное заявление передано послу Израиля на Кипре.

В документе говорится, что оценив "параметры безопасности" власти Кипра вынуждены отказать израильским клубам.

Ранее сообщалось, что тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" будут проводить домашние матчи Евролиги на Кипре.

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