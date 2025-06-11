Баскетбол. Кипр отказался принимать домашние матчи израильских команд

Правительство Кипра приняло решение отказать израильским клубам в проведении домашних матчей еврокубков на территории этой страны, сообщает One.

Официальное заявление передано послу Израиля на Кипре.

В документе говорится, что оценив "параметры безопасности" власти Кипра вынуждены отказать израильским клубам.

Ранее сообщалось, что тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" будут проводить домашние матчи Евролиги на Кипре.