Легкая атлетика. Адва Коэн установила рекорд Израиля
время публикации: 31 мая 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 07:36
В Быдгоще, Польша, проходит Золотой континентальный турнир по легкой атлетике.
Победительницей в забеге на 3000 метров с препятствиями стала марокканка Марва Буазаяни, преодолевшая дистанцию за 9 минут 14.90 секунды.
Второе место заняла француженка Флави Ренуар (9 минут 21.50 секунды). На полсекунды от нее отстала австралийка Кара Фийн-Райан.
Израильтянка Адва Коэн финишировала седьмой, установив рекорд Израиля - 9 минут 27.79 секунды.
Предыдущий рекорд она установила в Берлине в 2018 году 9 минут 29.74 секунды.
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