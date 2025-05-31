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Легкая атлетика. Адва Коэн установила рекорд Израиля

Легкая атлетика
Рекорды Израиля
время публикации: 31 мая 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 07:36
Легкая атлетика. Адва Коэн установила рекорд Израиля
AP Photo/Ashley Landis

В Быдгоще, Польша, проходит Золотой континентальный турнир по легкой атлетике.

Победительницей в забеге на 3000 метров с препятствиями стала марокканка Марва Буазаяни, преодолевшая дистанцию за 9 минут 14.90 секунды.

Второе место заняла француженка Флави Ренуар (9 минут 21.50 секунды). На полсекунды от нее отстала австралийка Кара Фийн-Райан.

Израильтянка Адва Коэн финишировала седьмой, установив рекорд Израиля - 9 минут 27.79 секунды.

Предыдущий рекорд она установила в Берлине в 2018 году 9 минут 29.74 секунды.

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